Decisão sobre investimentos e dividendos da Petrobras depende de "informações finais" da diretoria, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o conselho da Petrobras aguarda "informações finais" da diretoria da estatal para decidir sobre como prosseguir com o plano de investimentos e com a distribuição de dividendos extraordinários da companhia.

"A decisão sobre dividendos ela é um desdobramento da execução do plano de investimentos da Petrobras. Toda a questão que está para ser debatida pela diretoria e depois pelo conselho é se vai ou não faltar recursos para execução do plano de investimento", disse Haddad a jornalistas.

"O que nós estamos esperando são as informações finais da diretoria da Petrobras com base nas provocações que foram feitas pelos membros do conselho."