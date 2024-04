Dólar cai após dados de serviços nos EUA e fala de Powell reduzirem pressão nos Treasuries

Às 17h10, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,57%, a 5,0535 reais na venda.

Pela manhã, o dólar demonstrava força ante o real e em relação a boa parte das demais divisas no exterior, em movimento que acompanhava a alta dos rendimentos dos Treasuries.

Por trás disso estava a percepção, reforçada por alguns dados desta quarta-feira, de que o Fed poderá adiar para julho ou para depois disso o início do processo de cortes de juros.

No início da sessão, números do relatório da ADP mostraram que foram abertas 184.000 vagas de emprego no setor privado dos EUA no mês passado, após 155.000 vagas em fevereiro, em dado revisado. Economistas consultados pela Reuters previam criação de 148.000 vagas no mês passado.

Em sintonia com a alta dos yields e do dólar no exterior, a moeda norte-americana à vista atingiu a cotação máxima de 5,0929 reais (+0,67%) às 10h56.

O cenário começou a mudar às 11h, quando saíram os números do setor de serviços norte-americano do Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês). O Índice de Gerentes de Compras (PMI) não manufatureiro do ISM caiu de 52,6 em fevereiro para 51,4 em março, no segundo declínio mensal consecutivo do indicador.