Dólar sobe com foco em dados dos EUA e falas de Powell em meio a tensões geopolíticas

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,16%, a 5,0905 reais.

Apoiando o dólar globalmente, dados desta manhã mostraram que a abertura de vagas no setor privado dos Estados Unidos superou as expectativas em março, apontando para a continuidade da força do mercado de trabalho e dando mais motivos para o Federal Reserve ser cauteloso na definição do início de seu afrouxamento monetário.

Foram abertas 184 mil vagas de emprego no setor privado no mês passado, depois de 155 mil em fevereiro em dado revisado, segundo relatório da ADP. Economistas consultados pela Reuters previam criação de 148 mil vagas no mês passado.

O dado da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes da divulgação, na sexta-feira, do relatório mais abrangente de empregos do Departamento do Trabalho, referente a março.

Além disso, mantendo os investidores cautelosos, serão publicados mais tarde nesta quarta-feira dados de atividade do setor de serviços dos EUA.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0589 reais na venda, estável, mas ainda no maior valor de fechamento desde 13 de outubro do ano passado depois de ter acumulado alta de 1,57% nos dois dias anteriores.