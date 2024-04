Google planeja cobrar por mecanismo de pesquisa alimentado por IA, diz Financial Times

(Reuters) - O Google, da Alphabet, está considerando cobrar por recursos premium em seu mecanismo de pesquisa alimentado por inteligência artificial generativa, informou reportagem do Financial Times publicada nesta quarta-feira, citando pessoas com conhecimento do plano.

A gigante de tecnologia analisa diversas opções, inclusive a incorporação de recursos de pesquisa alimentados por IA aos serviços de assinatura premium, que já dão acesso ao novo assistente de IA, Gemini, no Gmail e no Docs, afirmou a reportagem.

As ações da Alphabet caíram cerca de 1% nas negociações pós-mercado.