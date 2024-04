Ibovespa fecha em baixa, mas distante da mínima com alívio nos Treasuries

DESTAQUES

- VALE ON caiu 1,44%, a 61,05 reais, seguindo a queda dos futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou em queda de 2,5%. O ministro de mineração da Indonésia também disse que o desinvestimento das ações da Vale Canada e da Sumitomo Metal Mining na unidade de mineração de níquel Vale Indonesia deve ser concluído em julho.

- GRUPO SOMA ON recuou 6,85%, a 6,93 reais, e AREZZO ON perdeu 6,18%, a 58,75 reais, conforme agentes financeiros continuam ajustando modelos de olho na fusão anunciada entre as companhias, bem como se preparando para os resultados do primeiro trimestre.

- MRV&CO ON fechou em baixa de 3,53%, a 7,37 reais, pressionada pelo movimento ascendente na curva de DI, que contaminou o setor como um todo, embora as taxas futuras tenham se afastado das máximas. O índice do setor imobiliário, que também é composto por ações de empresas de shopping centers, caiu 0,9%.

- PETROBRAS PN recuou 0,52%, a 38,42 reais, mesmo com alta dos preços do petróleo no exterior, onde o Brent terminou com elevação de 0,48%, a 89,35 dólares o barril. No setor, PETRORECONCAVO ON avançou 4,6%, recuperando-se do tombo da véspera, 3R PETROLEUM ON subiu 3,78% e PRIO ON terminou em alta de 0,69%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,75%, a 33,23 reais, enquanto BRADESCO PN valorizou-se 1,97%, a 14,47 reais, fornecendo um contrapeso relevante ao Ibovespa.