Ibovespa recua pressionado por Treasuries e Vale

Investidores estão na expectativa de discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no começo da tarde, dado o aumento de incertezas sobre os próximos passos do banco central norte-americano, particularmente quando começará a reduzir os juros na maior economia do mundo.

"Embora tenha sido apenas há alguns dias desde que Powell falou pela última vez, os comentários são os primeiros desde uma série de dados mais fortes nesta semana, que levaram o mercado a reduzir as apostas no número de cortes de taxa este ano e provocaram uma queda nos títulos globais", destacou a Guide.

Em dia de fala de Powell e de outras autoridades do Fed, dados da ADP mostraram a abertura de 184.000 vagas no setor privado dos EUA em março, acima das expectativas (148.000) e do resultado de fevereiro (revisado para 155.000), apontando continuidade da força do mercado de trabalho.

Em Wall Street, o rendimento do Treasury de 10 anos marcava 4,4213%, de 4,365% na véspera, enquanto o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, tinha variação negativa de 0,06%.

No Brasil, também está no radar a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento em São Paulo, conforme agentes continuam calibrando apostas sobre a Selic após a autoridade monetária encurtar a sua prescrição futura em relação aos cortes na taxa básica de juros.

A pauta local também conta com dados da indústria no Brasil que frustraram expectativas, uma vez que houve retração de 0,3% em fevereiro, o segundo mês seguido no vermelho. Com isso, nos dois primeiros meses do ano o setor acumula perdas de 1,8%, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE.