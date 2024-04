Minério de ferro recua em Dalian, mas registra ganho semanal

(Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na China recuaram nesta quarta-feira, mas foram negociados em alta na base de comparação semanal, à medida que os agentes do mercado equilibraram a fraca demanda e as esperanças de melhora do consumo futuro.

O minério de ferro mais negociado para maio na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 2,5%, a 749 iuanes (103,52 dólares) por tonelada. Entretanto, o contrato subiu 2,5% em uma base semanal.

Os mercados chineses estarão fechados na quinta e na sexta-feira em razão de um feriado.