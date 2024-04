Powell repete que há tempo para Fed deliberar sobre cortes de juros

"No entanto, os dados recentes não alteram substancialmente o quadro geral, que continua a ser de crescimento sólido, um mercado de trabalho forte, mas em reequilíbrio, e a inflação se aproximando de 2% em um caminho às vezes acidentado."

"Dada a força da economia e o progresso da inflação até o momento, temos tempo para deixar que os próximos dados orientem nossas decisões sobre a política monetária", disse Powell, com decisões tomadas "reunião por reunião"

"Se a economia evoluir de forma geral como esperamos", disse Powell, ele e seus colegas do Fed concordam que uma taxa de juros mais baixa será apropriada "em algum momento deste ano".

Mas isso só acontecerá quando as autoridades "tiverem mais confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável" para a meta de 2% do banco central, disse Powell, repetindo também a linguagem que o Fed tem adotado ultimamente para refletir seu esforço para equilibrar os riscos de reduzir a taxa de juros antes que a inflação esteja realmente controlada com os riscos de suprimir a atividade econômica mais do que o necessário.

A inflação, com base na medida preferida do Fed, continua meio ponto percentual ou mais acima da meta do banco central, e o progresso recente tem sido mínimo. Isso fez com que algumas autoridades desconsiderassem a necessidade de reduzir os juros até perto do final deste ano.

Investidores ainda esperam um primeiro corte na taxa de juros na reunião do Fed de 11 e 12 de junho, embora as chances de isso acontecer tenham diminuído devido a dados mais sólidos. O relatório de empregos dos EUA de março será divulgado na sexta-feira, e novos dados de inflação sairão na próxima semana.