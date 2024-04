Produção do Boeing 737 recua com verificações de qualidade e mais auditorias, dizem fontes

(Reuters) - A produção do jato 737 MAX da Boeing caiu drasticamente nas últimas semanas, à medida que reguladores dos Estados Unidos intensificam as verificações nas fábricas e os trabalhadores desaceleram a linha de montagem fora de Seattle para concluir trabalhos pendentes, disseram fontes do setor à Reuters.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) impôs um limite de 38 jatos por mês após um incidente com um Boeing 737 MAX em janeiro, atribuído a um erro de montagem. Mas a taxa de produção mensal está flutuando bem abaixo desse nível e, no final de março, caiu para um dígito, segundo as fontes.

A Boeing fez referência aos comentários do diretor financeiro, Brian West, que disse no mês passado que estavam sendo tomadas medidas abrangentes para fortalecer a qualidade e gerar confiança -- incluindo a redução da quantidade de trabalho pendente -- conforme a FAA aumenta as auditorias.