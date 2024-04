Taxas futuras de juros desaceleram alta no Brasil com dados de serviços nos EUA e Powell

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quarta-feira em leve alta, bem abaixo das máximas do dia, com os dados do mercado de trabalho dos EUA dando impulso à curva de juros no exterior e no Brasil, por um lado, mas com os números do setor de serviços norte-americano e as declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, reduzindo a pressão altista, por outro.

Foi a sexta sessão consecutiva de alta das taxas futuras no Brasil.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 9,96%, ante 9,951% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,975%, ante 9,97% do ajuste anterior.