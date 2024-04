Turquia e Brasil seguem como principais importadores de diesel da Rússia

As importações brasileiras da Rússia caíram no mês passado para cerca de 0,5 milhão de toneladas, ante 0,63 milhão de toneladas em fevereiro.

Comerciantes disseram que a queda foi resultado de uma redução sazonal na demanda e da ampla oferta de combustível russo nos meses anteriores.

O Brasil também importou cerca de 0,7 milhão de toneladas de diesel da Argélia, Kuwait, Holanda e EUA em março, depois de 0,45 milhão de toneladas em fevereiro, segundo dados da LSEG.

As exportações de diesel dos portos russos para os países africanos caíram no mês passado para 0,73 milhão de toneladas, de 0,84 milhão de toneladas em fevereiro. Líbia, Tunísia, Senegal, Gana e Egito estavam entre os principais importadores, de acordo com os dados de remessa.

Enquanto isso, cerca de 0,5 milhão de toneladas de diesel carregadas em março no porto báltico de Primorsk, na Rússia, ainda não têm destino final.

No total, as exportações russas de diesel e gasóleo por via marítima caíram em março 4% em relação a fevereiro, para cerca de 3,6 milhões de toneladas, segundo cálculos da Reuters baseados em dados da LSEG e de fontes do mercado.