(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quarta-feira, com os fortes dados de criação de vagas no setor privado alimentando temores de que o Federal Reserve fará menos cortes na taxa de juros do que o esperado para este ano.

O Dow Jones caía 0,08% na abertura, para 39.139,59 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,22%, a 5.194,37 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caía 0,38%, para 16.178,80 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)