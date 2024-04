Wall St tem alta após dados fracos do setor de serviços

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, depois que dados do setor de serviços dos Estados Unidos mais fracos do que o esperado ofereceram alívio aos investidores preocupados com a abordagem cautelosa do Federal Reserve em relação ao afrouxamento monetário.

Uma pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) mostrou que o crescimento do setor de serviços dos EUA desacelerou ainda mais em março, enquanto uma medida dos preços pagos pelas empresas por insumos caiu para o nível mais baixo em quatro anos, o que é um bom presságio para as perspectivas de inflação.