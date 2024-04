AGU envia a STF proposta para remuneração de contas do FGTS

Segundo a AGU, a proposta foi elaborada em consenso com as centrais sindicais, mas o entendimento não envolve efeitos retroativos.

Em relação à correção anterior ao julgamento, a AGU prevê que a proposta apresentada não fará qualquer alteração se for aceita e deixa a solução para o Congresso ou uma negociação entre trabalhadores e governo.

"Destaque-se que, até o presente momento, o consenso entre as partes está adstrito à forma de remuneração do FGTS em seus efeitos prospectivos, não abrangendo valores retroativos", disse a AGU

"Quanto aos valores pretéritos, vale lembrar que o voto já apresentado pelo ministro relator, e acompanhado pelos ministros André Mendonça e Nunes Marques, remete à via legislativa ou negociação entre as entidades de trabalhadores e o Poder Executivo", acrescentou.

O STF começou a julgar em abril do ano passado a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, que questiona a aplicação da Taxa Referencial (TR) na correção dos saldos das contas do FGTS.

O processo sobre a correção do FGTS é o último item da pauta do plenário do STF nesta quinta-feira. Até o momento, o processo tem três votos a favor para se fazer uma correção do FGTS lastreada pela poupança a partir de 2025: o relator Luís Roberto Barroso e os ministros Nunes Marques e André Mendonça.