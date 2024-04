Após 50 dias da fuga, PF e PRF prendem no Pará fugitivos de presídio federal de Mossoró

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal prenderam nesta quinta-feira os dois detentos que haviam fugido do presídio federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, informou nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública no início da tarde.

Segundo o comunicado, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento foram presos em Marabá, no interior do Pará, a mais de 1,5 mil quilômetros de distância da penitenciária que escaparam no dia 14 de fevereiro.