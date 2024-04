B3 continuará investindo para enfrentar competição em mercado local, diz diretor

Palhares enfatizou que o noticiário recente sugere uma competição em território nacional, no mundo dos ativos listados, uma vez que no balcão a concorrência já é uma realidade. Ao mesmo tempo, acrescentou, o percentual elevado da parcela de investidores estrangeiros no volume transacionado na B3 também faz com que ela dispute esse fluxo de recursos com outras bolsas.

De acordo com reportagens recentes, o Mubadala Capital está estruturando a abertura de uma bolsa de valores no país, que começaria a operar em 2025. A estratégia é realizada por meio da ATS, controlada da ATG, empresa brasileira de tecnologia detentora de plataforma de negociação eletrônica no mercado brasileiro comprada pelo braço de gestão de ativos do fundo soberano de Abu Dhabi.

"A competição sempre existiu... O que a gente está discutindo agora é a competição no mercado local. Alguém vir e se instalar no mercado local. E a gente tem feito e vai continuar fazendo os investimentos necessários para se manter um 'player' relevante nesse espaço", assegurou.

No ano passado, a B3 investiu 224,7 milhões de reais, principalmente em atualizações tecnológicas em todos os segmentos, que incluem também aportes em capacidade, segurança e desenvolvimento de novos produtos e funcionalidades. Para 2024, prevê desembolsos entre 200 milhões e 280 milhões de reais.

Palhares disse que a B3 tem atualmente uma capacidade "bem acima" de 36 milhões de transações por dia no mercado listado (mercado à vista, futuro e opções), montante que representa pelo menos duas vezes o volume de negócios de um pico registrado em outubro de 2021 e é bastante superior a média de 2024, de 3,56 milhões de negócios.

"Nós estamos com uma folga razoável...bem acima disso, então, hoje, isso não é um problema para a B3."