Brasil reduziu em 36% a perda de florestas em 2023, mostra estudo internacional

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil diminuiu em 36% a perda de floresta primária em 2023 em comparação com o ano anterior, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela organização Global Forest Watch, mostrando a maior redução na velocidade do desmatamento desde 2015.

O estudo, feito pelo GFW com dados do Laboratório de Análise e Descoberta Global de Terras da Universidade de Maryland, mostra que o Brasil ainda é o país com maior perda florestal anual, pelo tamanho da floresta que possui, mas perdeu importância relativa no mundo. Em 2022, o país representava 43% da perda florestal no mundo, e chegou a 30% do total em 2023.