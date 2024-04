Brasil tem superávit comercial de US$7,5 bi em março e governo piora projeção para 2024

MARÇO

O saldo positivo de 7,5 bilhões de dólares em março ficou acima da estimativa apontada em pesquisa da Reuters com economistas, que apontava expectativa de saldo positivo de 6,9 bilhões de dólares para o período.

O desempenho da balança comercial no mês passado foi 30,4% mais fraco do que os 10,8 bilhões de dólares de saldo registrados em março de 2023. O valor das exportações caiu 14,8%, a 27,980 bilhões de dólares, enquanto as importações caíram 7,1%, a 20,498 bilhões de dólares.

Brandão afirmou que a comparação entre os saldos apresentou grande diferença porque março de 2023 registrou recorde histórico no valor dos embarques de produtos ao exterior.

No mês, houve queda nas exportações nas três grandes áreas acompanhadas, com recuo de 23,9% na indústria extrativa, puxado por perdas nas vendas de petróleo, 20,8% na agropecuária, que reduziu as vendas de soja, e 6,2% na indústria de transformação.

Os dados da pasta mostraram ainda que o saldo comercial acumulado no primeiro trimestre foi de 19,079 bilhões de dólares, 22,2% maior que o observado no mesmo período de 2023. O desempenho foi resultado de exportações de 78,272 bilhões de dólares e importações de 59,194 bilhões de dólares.