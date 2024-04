CEO da Sigma Lithium não venderá empresa no cenário atual de preços do lítio

Desde então, os preços do lítio, um metal essencial para as baterias de veículos elétricos, foram pressionados pela adoção mais lenta do que o esperado de veículos elétricos em todo o mundo, juntamente com o excesso de produção na China.

A CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral-Gardner, disse que seu foco agora é a expansão das operações.

"Com esses preços, não estamos vendendo", disse ela.

"Estou construindo um negócio, por isso estou dobrando a capacidade", acrescentou.

Cabral-Gardner disse em julho passado que o banco assessor Bank of America vinha realizando reuniões há vários meses com partes interessadas em adquirir a Sigma, e a empresa disse posteriormente que havia recebido propostas dos setores de energia, automotivo, baterias e refino de lítio.

Além dos preços mais baixos, a Sigma passou por uma série de mudanças no quadro de executivos, incluindo a demissão, no início do ano passado, do ex-co-CEO Calvyn Gardner, de quem Cabral-Gardner está se divorciando, e uma série de ações judiciais no Brasil e nos Estados Unidos.