Criadores de suínos integrados da Seara avançam em biodigestores para energia, diz JBS

SÃO PAULO (Reuters) - Cerca de 30% das granjas de suinocultura integradas da Seara com potencial para instalação de biodigestores já contam com o equipamento, à medida que a empresa da JBS vem incentivando a adoção do sistema que transforma o gás metano dos dejetos das criações em combustível, disse a gigante do setor de carnes em nota.

Por meio da instalação de biodigestores, produtores integrados da Seara podem reduzir em até 60% a conta de energia e ainda contam com fonte alternativa de renda, se comercializarem a eletricidade excedente, segundo a JBS.

O Centro-Oeste concentra a maior quantidade dessas granjas com biodigestores instalados. Em Dourados (MS), 39% das propriedades em potencial já utilizam a tecnologia, disse a empresa.