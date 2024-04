CVM abre processo para investigar comunicação da Petrobras

Fontes disseram nesta quinta-feira à Reuters que a demissão do atual presidente-executivo da petrolífera, Jean Paul Prates, é provável nos próximos dias. Mais cedo, a CNN Brasil noticiou, citando fontes, que a demissão de Prates é iminente.

O jornal O Globo também disse que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Rui Costa, da Casa Civil, concordaram sobre pagamento de dividendos extraordinários da Petrobras.

As noticias impactaram o desempenho dos papéis da companhia na bolsa, que encerraram em queda, após oscilarem entre altas e baixas. As ações preferenciais caíram 1,41%, a 37,88 reais, enquanto as ordinárias fecharam com declínio de 0,46%, a 39,12 reais.

Após o fechamento do pregão, a Petrobras informou que não há decisão quanto à distribuição de dividendos extraordinários, ao comentar notícias publicadas na mídia, e acrescentou que a competência para aprovar a destinação do resultado, incluindo o pagamento de dividendos, é da Assembleia Geral de Acionistas, que será realizada no dia 25 de abril.

Procurada, a Petrobras não respondeu de imediato a pedido da Reuters para comentar a abertura de processo pela CVM.