Demissões nos EUA atingem pico 14 meses em meio a cortes no governo e em tecnologia

Os anúncios de cortes de pessoal aumentaram para 90.309 em março, de 84.638 em fevereiro, informou a empresa de recolocação Challenger, Gray & Christmas. Em uma base anual, o nível aumentou ligeiramente em 0,7% em relação aos 89.703 cortes anunciados em março de 2023.

O setor de tecnologia continuou a superar outros setores em cortes de pessoal durante o primeiro trimestre deste ano, anunciando 14.224 em março e 42.442 desde o início do ano.

O governo dos EUA foi o que mais cortou empregos no mês passado, sendo responsável por 36.044 demissões anunciadas, o maior número desde setembro de 2011 e ocorrendo principalmente no setor de Assuntos de Veteranos e no Exército dos Estados Unidos.

Nos primeiros três meses do ano, as empresas anunciaram 257.254 demissões , abaixo das 270.416 no primeiro trimestre do ano passado, outra indicação de um mercado de trabalho que continua a se manter em face das altas taxas de juros.

Os empregadores citaram com mais frequência os esforços de corte de custos e reestruturação como motivos para a eliminação de empregos, disse a Challenger.

"Muitas empresas parecem estar voltando a uma abordagem de 'fazer mais com menos'. Embora a tecnologia continue a liderar entre todos os setores até agora este ano, vários outros, incluindo energia e manufatura, estão cortando mais empregos este ano do que no ano passado", disse Andy Challenger, vice-presidente sênior da Challenger, Gray & Christmas, Inc.