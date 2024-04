Departamento de Justiça dos EUA se reunirá com advogados de vítimas fatais de acidentes da Boeing

Por Mike Spector e Chris Prentice e David Shepardson

(Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai se reunir na próxima semana com advogados das famílias de vítimas fatais de dois acidentes com o 737 MAX, da Boeing, que mataram 346 pessoas em 2018 e 2019, enquanto o governo norte-americano decide se seguirá com um processo criminal contra a companhia, de acordo com correspondência revisada pela Reuters.

A reunião, marcada para terça-feira, acontece antes de um encontro agendado para 24 de abril para as próprias famílias das vítimas conversarem com autoridades do Departamento de Justiça.