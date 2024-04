Dólar vira à tarde e termina em alta ante real de olho no exterior

Às 17h23, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,04%, a 5,062 reais na venda.

Desde a tarde de quarta-feira já havia no mercado uma percepção mais positiva em relação à política monetária dos EUA, após a divulgação de dados do setor de serviços norte-americano e de declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

Durante um evento, Powell afirmou que há riscos de se cortar os juros muito cedo, mas também de se esperar demais. Ao mesmo tempo, afirmou que a política monetária está apertada e funcionando e que o mercado de trabalho está se reequilibrando.

Com as palavras de Powell, o dólar já havia recuado ante o real na quarta-feira, em meio à percepção de que o Federal Reserve cortará de fato os juros ainda em 2024.

Nesta quinta-feira, dados do mercado de trabalho dos EUA contribuíram para a continuidade deste movimento. O Departamento do Trabalho informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 9.000 na semana encerrada em 30 de março, para 221.000 em dado com ajuste sazonal. Economistas consultados pela Reuters previam 214.000 pedidos na última semana.

Este cenário favoreceu a busca de ativos de maior risco em todo o mundo, o que fez o dólar recuar ante o real. Após subir no início da sessão, o dólar à vista marcou a mínima de 5,0048 reais (-0,73%) às 12h47, já após os dados de auxílio-desemprego.