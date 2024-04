Dólar tem leve queda após Powell e de olho em dados dos EUA

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, citou clima ameno no exterior nesta manhã, após falas de Powell "sem novidades" na véspera e dados de atividade de serviços acima do esperado na Europa e Ásia, "reforçando sinais de virada no ciclo de crescimento global".

Na véspera, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que os juros nos EUA ainda deverão ser cortados este ano, embora o momento para isso dependa de dados.

Além disso, investidores reagiam positivamente a dados mostrando que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada, sinal de que condições do mercado de trabalho estão se afrouxando.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 9 mil na semana encerrada em 30 de março, para 221 mil em dado com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 214 mil pedidos na última semana.

Isso poderia permitir ao Fed dar início a seu antecipado ciclo de cortes de juros, mas o mercado ainda precisa de mais dados para ter maior clareza sobre os próximos passos do banco central.

"Enquanto não há certezas, o mercado tenta antecipar os movimentos do Fed por meio da interpretação dos indicadores. O grande número do começo de abril é o nível de emprego não agrícola, e à luz desses indicadores os investidores traçarão novas estratégias tendo em vista a expectativa para os juros", disse a Levante Investimentos em nota.