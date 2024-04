Fed tem tempo para refletir sobre corte de juros diante de dados "menos encorajadores", diz Barkin

"Acho que é inteligente que o Fed não tenha pressa", disse Barkin, que é membro votante do comitê de definição de política monetária do Fed este ano. "Ninguém quer que a inflação volte a subir. E, com um mercado de trabalho forte, temos tempo para que as nuvens se dissipem antes de iniciar o processo de redução dos juros."

"Ainda estou esperando que a desaceleração da inflação se mantenha e se amplie", disse ele.

O Fed manteve sua taxa de juros de referência na faixa de 5,25% a 5,50% no mês passado, com a maioria das autoridades prevendo três cortes de 0,25 ponto percentual este ano. Os mercados esperam que a primeira redução ocorra em junho.

Barkin não disse quando acha que os juros poderiam cair ou com que rapidez. As autoridades do Fed que analisam os mesmos dados, disse ele, podem "chegar a conclusões diferentes" sobre a situação atual.

Observadores otimistas em relação a um "pouso suave", no qual a inflação desacelera sem desencadear uma recessão dolorosa, podem notar a força contínua da economia e o declínio acentuado da inflação desde o ano passado, observou Barkin. Os pessimistas, por outro lado, podem se preocupar com a possibilidade de a economia desacelerar mais rapidamente do que o esperado ou com a persistência da inflação.

Barkin disse que, de modo geral, continua "otimista de que a manutenção dos juros um tanto restritivos pode levar a inflação de volta à meta" e que, se a economia desacelerar, não será tão doloroso como no passado, pois as empresas lutam para manter os trabalhadores.