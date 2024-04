Galípolo nega divergências no Copom e diz ser difícil enxergar Selic terminal

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, negou na noite desta quinta-feira ter havido divergências entre os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em seu último encontro, em março, quando o colegiado alterou indicações para as próximas reuniões.

Na decisão de 20 de março, o BC cortou a taxa básica Selic em 0,50 ponto percentual, para 10,75% ao ano, mas sinalizou novo corte de meio ponto percentual apenas em junho -- e não necessariamente no encontro seguinte, de julho. Isso ocorreu em função do aumento da incerteza.