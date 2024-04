Google processa supostos golpistas sobre aplicativos falsos de criptomoedas

O Google acusou Sun e Cheung de extorsão e de violar os termos de serviço da empresa e outras políticas. Sun e Cheung não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

"Não toleraremos o uso indevido de nossas plataformas para facilitar fraudes com criptomoedas", disse a conselheira geral do Google, Halimah DeLaine Prado. "Esse litígio é um passo fundamental para responsabilizar esses malfeitores."

O Google disse que Sun e Cheung se engajaram em um esquema de "engenharia social" para atrair as vítimas para seus aplicativos por meio de mensagens de texto "desorientadas".

"As mensagens de texto pareciam ser de números errados, mas depois os autores das mensagens começavam a conversar com as vítimas, desenvolvendo 'amizades' e 'vínculos românticos'", diz a denúncia.

Os supostos fraudadores então convenciam as vítimas a "investir" por meio dos aplicativos e permitiam que elas retirassem apenas pequenas quantias de seus "retornos", de acordo com o Google.

"Quando os usuários tentavam sacar quantias maiores de seus 'ganhos', eles eram instruídos a pagar mais dinheiro", disse o Google. "Quando as vítimas reclamavam com o 'amigo' ou 'parceiro romântico' que as havia orientado de forma tão prestativa durante o processo, o 'amigo' ou 'parceiro romântico' simplesmente desaparecia."