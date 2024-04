Ibovespa fecha com alta discreta em dia de Petrobras volátil

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta tímida nesta quinta-feira, distante da máxima da sessão, quando superou 129 mil pontos, minado pela queda da Petrobras após as ações experimentarem forte volatilidade com o noticiário envolvendo o comando da estatal e a distribuição de dividendos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,11%, a 127.461,37 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 129.627,13 pontos. Na mínima, a 127.177,66 pontos. O volume financeiro somava 29,6 bilhões de reais antes dos ajustes finais.