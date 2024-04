Indicador antecedente de emprego no Brasil sobe pelo 4° mês seguido em março, diz FGV

"A continuidade desse cenário favorável no ambiente macroeconômico é fator chave para a evolução do indicador."

Entre os componentes de destaque do IAEmp em março estão os de Emprego Previsto da Indústria e de Tendência dos Negócios de Serviços que contribuíram com 0,6 e 0,7 ponto, respectivamente, para a leitura geral.

Dados recentes do IBGE mostraram que o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 7,8% no trimestre até fevereiro, diante do aumento no número de pessoas em busca de trabalho.

(Por Luana Maria Benedito)