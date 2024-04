Índice japonês Nikkei fecha em alta com fim da realização de lucros no novo ano fiscal

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário japonês Nikkei encerrou em alta nesta quinta-feira, com os investidores comprando ações após uma forte liquidação para realização de lucros nesta semana com o início do novo ano fiscal.

O Nikkei subiu 0,81%, fechando em 39.773,14, depois de chegar a subir 2%, ultrapassando os 40.000 pontos.

"Os investidores compraram ações nas baixas, já que uma série de vendas relacionadas à realização de lucros chegou ao fim", disse Naoki Fujiwara, gerente sênior de fundos da Shinkin Asset Management.