Mester, do Fed, diz que ficaria confortável em desacelerar redução do balanço patrimonial em breve

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, disse nesta quinta-feira que se sentiria confortável em desacelerar o ritmo de redução da carteira de títulos do balanço patrimonial do banco central norte-americano em breve.

Diminuir o ritmo de redução do balanço patrimonial permitiria ao Fed encontrar o nível adequado de reservas bancárias sem ir longe demais e desencadear o tipo de turbulência no mercado monetário que ocorreu em setembro de 2019, afirmou Mester em um evento online organizado pelo Global Interdependence Center.

Desacelerar o escoamento em breve seria uma boa maneira de "gerenciar a trajetória de transição para reservas amplas", disse Mester.