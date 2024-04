Nova orientação do BC pode permitir chegar mais longe nos cortes de juros, diz Picchetti ao Estadão

Sobre as expectativas de inflação desancoradas -- com o boletim Focus apontando alta de 3,50% do IPCA em 2026 e 2027, acima do centro da meta, de 3% -- o diretor afirmou que parte do prêmio nessas projeções está relacionada a temores fiscais, mas que isso pode melhorar à frente.

"As notícias são mais animadoras pelo arcabouço e pelas notícias de curto prazo que estão surpreendendo, o que já leva até a um princípio de revisão do déficit primário para este ano. Tudo isso em um contexto de um ministro (da Fazenda, Fernando Haddad) incrivelmente comprometido com a meta zero. Se isso é verdade, ao longo do tempo ajudará a tirar esse prêmio."

Questionado pelo Estadão sobre se um fiscal mais positivo é consenso dentro do Copom, Picchetti respondeu afirmativamente.

Sobre a transição de liderança do BC, conforme o mandato do atual presidente Roberto Campos Neto vai se aproximando da reta final, Picchetti disse que "não há evidências de que eu ou outra pessoa qualquer seria um nome da sucessão".

Atualmente, o nome do diretor de política monetária do BC e ex-braço direito de Haddad no Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, é visto como um dos mais cotados para ser indicado a presidente do BC após a saída de Campos Neto, prevista para o final de dezembro, mas outros, como o próprio Picchetti, também estão sendo apontados como possibilidade.