Paramount entrará em negociações exclusivas de fusão com a Skydance, diz fonte

Por Dawn Chmielewski

(Reuters) - Membros do conselho da Paramount Global concordaram na quarta-feira em entrar em negociações exclusivas de fusão com a Skydance Media, favorecendo o estúdio independente sobre uma oferta de 26 bilhões de dólares da empresa de private equity Apollo Global Management, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

As negociações do acordo estão mais avançadas do que a oferta da Apollo e, se bem-sucedidas, acabariam com o controle de Shari Redstone sobre o império de mídia construído por seu pai, o falecido Sumner Redstone. O acordo concede à Skydance 30 dias de negociações exclusivas com a Paramount.