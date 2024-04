Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA aumentam mais do que o esperado

A escassez de mão de obra persiste em setores como o de construção. Embora as demissões tenham aumentado para um recorde de 14 meses em março, os cortes de pessoal ficaram pouco alterados em comparação com o mesmo período do ano passado.

A resiliência do mercado de trabalho está ancorando a economia, com o Produto Interno Bruto crescendo a uma taxa anualizada de 3,4% no quarto trimestre. As estimativas de crescimento para o primeiro trimestre chegam a um ritmo de 2,8%.

Essa força, combinada com a inflação ainda alta pode fazer com que o Federal Reserve adie um corte muito esperado na taxa de juros este ano.

O chair do Fed, Jerome Powell, reiterou na quarta-feira que o banco central dos EUA tem tempo para deliberar sobre seu primeiro corte na taxa de juros, em um aceno para a resistência da economia e a alta inflação.

Desde março de 2022 o Fed elevou sua taxa de juros em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

Os dados dos pedidos de auxílio não têm relação com o relatório de emprego de março que será divulgado na sexta-feira, já que estão fora do período da pesquisa. Pesquisa da Reuters aponta abertura de 200.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 275.000 em fevereiro.