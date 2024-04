Pressão em preço de moradia é maior perigo para inflação, diz presidente do Fed de Chicago

(Reuters) - O maior obstáculo para que o Federal Reserve recoloque a inflação em sua meta de 2% é a persistência de aumentos de preços fora do normal no setor de serviços de habitação, disse o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, nesta quinta-feira.

"Na minha opinião, o maior perigo para o cenário da inflação... (é) a alta inflação contínua nos serviços de habitação", disse Goolsbee em evento organizado por associações empresariais locais no Illinois.

Ele acrescentou que, com base nos dados de mercado sobre os aluguéis de novos contratos de locação, "eu esperava que eles caíssem mais rapidamente do que têm caído".