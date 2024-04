Vale tem novamente suspensa licença de operação de mina Onça Puma no Pará

SÃO PAULO (Reuters) - A mina de Onça Puma da Vale no Pará teve sua licença de operação novamente suspensa, informou a mineradora na noite de quarta-feira.

A suspensão ocorre após o Tribunal de Justiça do Pará ter suspendido a liminar obtida pela Vale que autorizava o funcionamento da mina depois de uma primeira suspensão determinada pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará (Semas) em fevereiro.

"A Vale adotará as medidas judiciais cabíveis para buscar reverter a decisão perante o TJPA, assim como nos tribunais superiores em Brasília", acrescentou a Vale em comunicado.