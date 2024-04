Wall Street tomba antes de relatório de empregos dos EUA, investidores digerem falas do Fed

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os três principais índices acionários dos Estados Unidos caíram mais de 1% cada um, e o índice S&P 500 teve sua maior baixa percentual diária desde 13 de fevereiro, com as autoridades do Federal Reserve adotando uma abordagem cautelosa em seus comentários sobre as perspectivas de cortes na taxa de juros, enquanto investidores se preparam para importante relatório mensal de empregos dos EUA na sexta-feira.

Todos os principais setores do S&P 500 caíram no dia, liderados por uma queda de 1,7% no de tecnologia, enquanto as ações relacionadas à defesa, como a Lockheed Martin, tiveram ganhos.