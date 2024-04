Abertura de vagas de trabalho nos EUA supera expectativas em março; salários aumentam

A medida da Federação Nacional de Empresas Independentes de pequenas empresas que planejam adicionar empregos nos próximos três meses caiu em março para o nível mais baixo desde maio de 2020. Ela é vista como um bom indicador da criação de vagas.

O nível de emprego em setores como saúde, lazer e hospitalidade, bem como nos governos estadual e local, permanece abaixo das tendências pré-pandemia.

A média de ganhos por hora aumentou 0,3% em março, depois de alta de 0,2% no mês anterior, com o fim de algumas distorções relacionadas ao clima. O aumento anual dos salários desacelerou para um patamar ainda alto de 4,1% em março, em comparação com 4,3% em fevereiro. O crescimento dos salários em uma faixa de 3% a 3,5% é considerado consistente com a meta de inflação de 2% do Fed.

A inflação, na maioria das medidas, está acima da meta.

Os mercados financeiros esperam que o Fed comece a afrouxar a política monetária em junho. O chair do Fed, Jerome Powell, no entanto, reiterou na quarta-feira que o banco central não tem pressa para cortar os juros, depois de deixar sua taxa básica na atual faixa de 5,25% a 5,50% no mês passado.

A taxa de desemprego caiu para 3,8% em março, de 3,9% em fevereiro. Ela permanece abaixo de 4% por 26 meses consecutivos, o período mais longo desde o final da década de 1960. A força da abertura de vagas não foi reproduzida na pesquisa domiciliar, menor e volátil, da qual a taxa de desemprego é derivada.