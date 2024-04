Bolsa brasileira depende de taxa de desconto menor para "andar", vê CIO da Western no Brasil

Embora a pesquisa Focus mostre a Selic a 9% no final de 2024 e a 8,50% no final de 2025, a curva futura de juros precifica um nível maior, mais perto de 10%, o que, de acordo com o executivo, faz com que o juro real permaneça em patamar elevado.

"Se você não vislumbrar um cenário mais positivo para isso...a bolsa brasileira não anda", afirmou o executivo da Western, que no Brasil tem 40 bilhões de reais em ativos sob gestão.

As apostas embutidas na curva de DI refletem em parte o tom mais conservador do Banco Central recentemente, que na última reunião o Comitê de Política Monetária (Copom) encurtou a sua prescrição futura em relação aos cortes na taxa básica de juros.

Em declarações nessa semana, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, reafirmou que, apesar de a atividade econômica forte no Brasil ter criado novas incertezas, o processo de desinflação não está interrompido.

Mas as expectativas no Brasil sofreram também um contágio da alta dos rendimentos títulos do Tesouro dos Estados Unidos desde o final de 2023, após dados mostrando uma economia ainda robusta e uma inflação resiliente.

De acordo com Clini, o ano começou com a perspectiva de que a maior parte do problema da inflação ficara para trás, o que permitiria ao Federal Reserve e outros bancos centrais começar a cortar juros e em um ritmo razoável.