Campos Neto diz não ter candidato à sua sucessão na presidência do BC

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira que não tem nenhum candidato para sua sucessão no comando da autoridade monetária, argumentando que essa escolha é uma prerrogativa do governo.

Em seminário sobre inovação promovido pela organização de executivos Lide, em São Paulo, o presidente do BC ainda classificou como “fake news” informações de que ele estaria avaliando abrir uma fintech nos Estados Unidos após o término de seu mandato no fim deste ano.

"Alguém falou que eu tinha um candidato para me suceder. Também é fake news, eu não tenho nenhum candidato. Eu não deveria opinar sobre nenhum tipo de candidato, isso é prerrogativa do governo, está na lei, e eu vou fazer a transição suave independente do candidato que for escolhido”, disse Campos Neto.