Dólar fecha acima de 5 reais pela 6ª sessão após dados fortes dos EUA

Às 17h08, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,09%, a 5,0765 reais na venda.

No início da sessão, antes do anúncio do relatório payroll nos EUA, o dólar à vista chegou a oscilar no território negativo, tendo marcado a cotação mínima de 5,0283 reais (-0,48%) às 9h29.

No minuto seguinte, com a divulgação do payroll, a moeda norte-americana começou sua escalada ante o real, em sintonia com o fortalecimento do dólar ante outras divisas no exterior.

O payroll do Departamento do Trabalho indicou que a economia norte-americana abriu 303.000 vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado – bem acima da projeção mediana de 200.000 novas vagas, conforme pesquisa da Reuters. As estimativas dos economistas variavam de 150.000 a 250.000 vagas, o que demonstra o quanto o resultado oficial surpreendeu.

Os números elevaram a percepção de que, com o mercado de trabalho aquecido, o Federal Reserve tende a adiar o início do ciclo de corte de juros para junho ou depois disso, o que favoreceu as cotações do dólar ante seus pares.

No Brasil, o dólar à vista atingiu o pico de 5,0753 reais (+0,45%) às 15h02, ainda sob os efeitos do payroll.