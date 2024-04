Dólar mantém perdas frente ao real mesmo após relatório de empregos forte nos EUA

Os empregadores dos Estados Unidos contrataram muito mais trabalhadores do que o esperado em março e, ao mesmo tempo, aumentaram os salários, sugerindo que a economia encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido e potencialmente adiando os cortes previstos nos juros pelo Federal Reserve este ano.

A economia norte-americana abriu 303 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 200 mil vagas, com estimativas variando de 150 mil a 250 mil.

"O relatório de emprego de março trouxe dados que superaram em muito as expectativas, reforçando a visão de que o mercado de trabalho permanece aquecido nos EUA", disse Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad.

No entanto, completou ele, "não acredito que os dados alterem a percepção dos membros do Fed sobre o cenário e a busca pela confiança extra no sucesso do combate à inflação permanece. Apesar das surpresas, houve reações positivas dos mercados após a divulgação do relatório de emprego".

Segundo Denilson Alencastro, estrategista-chefe da Geral Asset, depois de várias surpresas para cima nos dados de emprego norte-americanos nos últimos meses, é possível que o mercado já esperasse um dado mais forte do que o esperado na leitura de março, o que explicaria a reação benigna desta sexta-feira.

Além disso, ele explicou que sinais de resiliência da economia norte-americana ressoam no Brasil, podendo levar o Banco Central a não ser tão flexível nos cortes de juros de forma a evitar que o real se desvalorize demais, ao ponto de gerar pressão inflacionária.