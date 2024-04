Gol registra prejuízo líquido de R$160 mi em fevereiro

Os números fazem parte do relatório operacional mensal da companhia, encaminhado nesta sexta-feira ao tribunal de falências dos EUA, conforme exigido durante seu processo de recuperação judicial.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) também recuou na comparação mês a mês, para 360 milhões de reais versus Ebitda de 682 milhões no primeiro mês do ano, com margem Ebitda de 26% em fevereiro, contra 34% em janeiro.