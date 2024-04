Governança da Petrobras sofre por eventual troca de CEO, é "lamentável", diz conselheiro

O conselheiro eleito pelos acionistas minoritários ressaltou que a governança da Petrobras mudou após a Operação Lava Jato e que a companhia tem parâmetros de conformidade legal, ética e capacidade profissional que devem ser seguidos.

"A Petrobras, para o bem inclusive do próprio Estado brasileiro, não é um caudatário da mera decisão de um ou de outro acionista."

Petros disse também que a forte volatilidade das ações da Petrobras em meio aos rumores de troca no comando da estatal traz "muita" preocupação para o conselho, uma vez que afeta diretamente o nível de risco associado à companhia em emissões e captações.

Segundo ele, os conselheiros da estatal têm o dever de observar esse cenário e "minimizar riscos" para a companhia.

"Ao fim e ao cabo, as responsabilidades são iguais, os deveres são iguais, inclusive do ponto de vista legal... Muitas vezes quem está fora da empresa, inclusive dentro do próprio governo, tem a visão de que o dever primordial do conselheiro do governo é para com o governo, gostaria de alertar que isso é muito arriscado", observou.

Questionado sobre a gestão de Prates, ele disse ter uma avaliação positiva, mencionando que o executivo é um profissional competente e com bom relacionamento internacional.