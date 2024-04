Importações de veículos elétricos chineses saltam antes de nova alta de tarifas

Só os veículos chineses representaram cerca de 40% do total, com suas importações aumentando 450% em comparação com o mesmo trimestre de 2023.

“Essas compras da China que estão impulsionando o aumento das importações de veículos são principalmente de motores elétricos e híbridos”, disse o coordenador geral de estatísticas do ministério, Saulo Castro.

O imposto de importação de veículos eletrificados era zero desde 2015, mas foi aumentado este ano sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apesar de defender a descarbonização do país, alegou necessidade de incentivar o desenvolvimento da cadeia automotiva nacional focada há anos em veículos a combustão.

A importação de veículos 100% elétricos passou a estar sujeita a imposto de 10% desde janeiro. A tarifa aumentará para 18% em julho, chegando a 35% em julho de 2026. Já os veículos híbridos começaram o ano com imposto de importação de 15%, que subirá para 25% em julho, atingindo também 35% em julho de 2026.

É natural que os importadores antecipem as importações de veículos diante da perspectiva de encargos mais elevados, disse o diretor de estatísticas do ministério, Herlon Brandão. "Essa tarifa vai chegar a 35% e as indústrias também estão se instalando no Brasil, então esse crescimento vai se arrefecer em algum momento dado esse cenário," acrescentou.

Marcelo de Godoy, presidente da associação de importadores de veículos Abeifa, também destacou o crescente apetite por esse tipo de veículo no Brasil. “A entrada dos chineses ajuda a suprir essa demanda”, disse ele à Reuters.