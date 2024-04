Índice STOXX 600 atinge mínima de duas semanas

Por Johann M Cherian e Ozan Ergenay e Ankika Biswas

(Reuters) - Um declínio geral do mercado pressionou o índice acionário de referência da Europa para uma mínima de mais de duas semanas nesta sexta-feira, após declarações duras de algumas autoridades do Federal Reserve, um aumento nas tensões do Oriente Médio e dados de empregos dos EUA mais fortes do que o esperado.

O STOXX 600, que abrange todo o continente, caiu 0,9%, registrando seu pior dia desde o início de fevereiro. Na semana, o índice recuou 1,2%, sua pior queda semanal desde meados de janeiro.