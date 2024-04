Juiz reduz para US$611 mi indenização de US$1,56 bi contra Bayer relacionada ao herbicida Roundup

"A empresa acredita que, embora o tribunal tenha reduzido a indenização inconstitucionalmente excessiva por danos, o tribunal não aplicou corretamente a lei sobre danos", disse a Bayer nesta sexta-feira.

"Também discordamos da decisão sobre o veredito de responsabilidade, pois está em desacordo com o extenso peso das evidências científicas."

Bart Rankin, advogado dos autores, disse em comunicado que as indenizações são "inquestionavelmente constitucionais" e "alinhadas com as evidências do desrespeito intencional, malicioso e negligente da Monsanto pela segurança dos consumidores e os danos sofridos por esses autores".

O Roundup está entre os herbicidas mais utilizados nos EUA, embora a Bayer tenha eliminado gradualmente as vendas do produto para uso doméstico no ano passado.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York e Nate Raymond em Boston)