Santander Brasil eleva projeções para Selic e PIB em 2024

O Santander Brasil apontou ainda que os dados de atividade vieram mais fortes no início do ano e que a resiliência do mercado de trabalho sugere menor desaceleração ao longo de 2024. Assim, o banco elevou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 1,8% em 2024, de 1,5% antes. Para 2025 a estimativa de expansão segue em 2,0%.

Para a inflação, não houve alterações na perspectiva de que o IPCA fechará este ano com alta de 3,4% e o próximo, a 4,0%. A meta para a inflação é de 3,0% para ambos os casos, com tolerância de 1,5 ponto percentual.

"Ainda projetamos moderação da inflação nos próximos meses, além do que a mediana do mercado espera atualmente, com o núcleo de serviços arrefecendo nas próximas divulgações", disse o banco.

(Por Camila Moreira)