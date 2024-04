Setor público consolidado do Brasil tem déficit nominal acima do esperado em fevereiro; dívida bruta sobe

SÃO PAULO (Reuters) -O setor público consolidado do Brasil registrou em fevereiro um déficit nominal acima do esperado, com aumento da dívida bruta, informou o Banco Central nesta sexta-feira.

O déficit nominal, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, chegou a 113,858 bilhões de reais no mês, contra expectativa em pesquisa da Reuters de um saldo negativo de 104,0 bilhões de reais.

No acumulado em 12 meses, o déficit nominal alcançou 1,015 trilhões de reais, o equivalente a 9,24% do PIB.